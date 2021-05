Advertising

PalermoToday : L'ex M5s Gianluigi Paragone si candida a sindaco di Milano - Today_it : L'ex M5s Gianluigi Paragone si candida a sindaco di Milano - AndreaPagani18 : RT @NapolitanoIda: Quelli che odiano il M5S Di Gianluigi Battello 15-05-2019 - PasaSaviano : RT @NapolitanoIda: Quelli che odiano il M5S Di Gianluigi Battello 15-05-2019 - Joshuat81225249 : RT @NapolitanoIda: Quelli che odiano il M5S Di Gianluigi Battello 15-05-2019 -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Gianluigi

Eletto con il movimento 5 stelle in Senato e ora leader del neonato movimento euroscettico ItalExit ha annunciato la sua discesa in ...Milano - Il senatoreParagone, ex, si candiderà alle prossime elezioni comunali milanesi come candidato sindaco, sostenuto dal proprio partito antieuropeista, 'Italexit'. Ad annunciarlo è stato lui stesso ...L’ex M5s lancia la sua corsa a Palazzo Marino con il movimento ItalExit. «Non possiamo assistere alla svendita della città. Non mi interessa il risultato, voglio inoculare un pensiero diverso rispetto ...Eletto con il movimento 5 stelle in Senato e ora leader del neonato movimento euroscettico ItalExit ha annunciato la sua discesa in campo ...