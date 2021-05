Lettera da Joe Biden. La lezione Usa sui ristori (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa un certo effetto trovare nella propria casella postale una busta dell’Internal Revenue Service (IRS) americano con all’interno una Lettera su carta intestata dalla Casa Bianca firmata dal presidente Biden che mi chiama “Caro compatriota”. La Lettera, in spagnolo (probabilmente il mio nome italiano ha tratto in inganno), mi annunciava che in quanto contribuente (oltre che “compatriota”) era imminente l’arrivo di 1.400 dollari come ristoro per i danni subiti a ragione della pandemia e, in tono affettuoso, mi incoraggiava ad avere fiducia: “L’economia sta migliorando e dobbiamo uscire tutti insieme da questa crisi”. Ove la somma non fosse giunta entro sette giorni dall’arrivo della Lettera, avrei dovuto chiamare un numero verde in calce alla missiva per sollecitare o dare un numero di carta di credito dove ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa un certo effetto trovare nella propria casella postale una busta dell’Internal Revenue Service (IRS) americano con all’interno unasu carta intestata dalla Casa Bianca firmata dal presidenteche mi chiama “Caro compatriota”. La, in spagnolo (probabilmente il mio nome italiano ha tratto in inganno), mi annunciava che in quanto contribuente (oltre che “compatriota”) era imminente l’arrivo di 1.400 dollari come ristoro per i danni subiti a ragione della pandemia e, in tono affettuoso, mi incoraggiava ad avere fiducia: “L’economia sta migliorando e dobbiamo uscire tutti insieme da questa crisi”. Ove la somma non fosse giunta entro sette giorni dall’arrivo della, avrei dovuto chiamare un numero verde in calce alla missiva per sollecitare o dare un numero di carta di credito dove ...

