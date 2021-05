L' esercito contro gli immigrati? Cruciani a valanga sulla Fusani | travolta | ko tecnico | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Un Paese che fa il suo mestiere, si difende". Giuseppe, in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, parla della situazione immigrazione in Spagna e la paragona con quanto accaduto negli ultimi giorni a Lampedusa: da una parte il governo socialista di Pedro Sanchez respinge i migranti con la forza, dall'altro quello italiano apre le porte a tutti. E mentre Claudiae Karima Moual ascoltano attonite e platealmente infastidite, il conduttore della Zanzara su Radio 24 procede nel suo ragionamento come un Caterpillar. Un ragionamento talmente lineare da apparire quasi invertibile. E forse per questo provocatorio, se visto da sinistra. "In Spagna un governo di sinistra di fronte a un'emergenza, anche se lì c'è stata la provocazione del Marocco nei confronti della Spagna, risponde schierando ...