L’eredità | la richiesta del campione stupisce Flavio Insinna

Leggi su formatonews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa ha chiesto ilNicola, in modo inaspettato adurantee laparticolare delNicolaIl programma che va in onda prima del Tg1 è quello super seguito ed amata, condotto dal bravissimo, ovvero. Ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa di particolare, per via dellache ha fatto ilal padrone di casa. La stranadi Nicola aIeri sera purtroppo l’appuntamento delnon ha portato a nessuna vincita da parte del ...