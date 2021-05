L’ennesimo fuori onda di RaiSport che alimenta polemiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è la prima volta che capita e – come al solito – quando succede le polemiche si alimentano in continuazione. Un fuori onda RaiSport ha alimentato le polemiche del post partita tra Atalanta e Juventus, match di finale della Coppa Italia 2021. La Juventus, alla fine, ha battuto i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, ma non senza una macchia arbitrale sul match: prima del gol della Juventus c’è stato un fallo di Quadrado su Gosens non sanzionato. L’azione è andata avanti e ha portato alla rete bianconera. Durante la telecronaca, i giornalisti della Rai hanno analizzato l’episodio, anticipando eventuali polemiche e discussioni del giorno dopo sull’arbitraggio. Ma non sono state prese posizioni nette. Questo viene rimproverato dal web, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 maggio 2021) Non è la prima volta che capita e – come al solito – quando succede lesino in continuazione. Unhato ledel post partita tra Atalanta e Juventus, match di finale della Coppa Italia 2021. La Juventus, alla fine, ha battuto i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini, ma non senza una macchia arbitrale sul match: prima del gol della Juventus c’è stato un fallo di Quadrado su Gosens non sanzionato. L’azione è andata avanti e ha portato alla rete bianconera. Durante la telecronaca, i giornalisti della Rai hanno analizzato l’episodio, anticipando eventualie discussioni del giorno dopo sull’arbitraggio. Ma non sono state prese posizioni nette. Questo viene rimproverato dal web, ...

