Lega Calcio e Rai hanno tolto la “Serie A” agli italiani nel mondo? (Di giovedì 20 maggio 2021) La Rai sarà costretta a chiudere un programma da oltre cinquanta milioni di spettatori? Diventa un caso politico la minaccia di chiusura de “La giostra del gol“: trasmissione curata da Fabrizio Failla, di cui vanta una storia lunghissima essendo nata nel 1977 (appena sette anni dopo Novantesimo Minuto) e ogni domenica porta nelle case degli italiani Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La Rai sarà costretta a chiudere un programma da oltre cinquanta milioni di spettatori? Diventa un caso politico la minaccia di chiusura de “La giostra del gol“: trasmissione curata da Fabrizio Failla, di cui vanta una storia lunghissima essendo nata nel 1977 (appena sette anni dopo Novantesimo Minuto) e ogni domenica porta nelle case degli

Advertising

ZZiliani : Domanda alla Lega @SerieA e alla @FIGC: vista #CagliariFiorentina, com'era quella storia per cui è la pirateria che… - ilanna63 : RT @sunday_ky: Gran bella pubblicità per il calcio italiano e sopratutto per gli arbitraggi in Italia la partita stasera. Dopo quella di sa… - LetsGoSneaky : @ClaMarchisio8 @juventusfc Anche in lega calcio !!! Inetto - MatteoTamburin4 : @Kataklinsmann @Ruttosporc Se perdono, prenderanno 14,2 invece di 19,2 milioni (quindi, ballano 5 milioni) dalla Le… - afterblizzard : @Atalanta_BC @Plus500 Meritava l'Atalanta! Fallo cuadrado/no rosso/ma goal senza parole. Se le provinciali da 30 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Calcio Highlights e gol Feralpisalò - Virtus Verona 1 - 1: playoff girone B Serie C 2020/2021 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Feralpisalò - Virtus Verona , valida per il secondo turno dei playoff del girone B di Serie C 2020/2021. La partita termina 1 - 1 con le reti di Guerra e ...

Totti insultato al Mapei, poi apre alla Roma di Mou: 'Se mi chiamassero...' Prima l'ingresso movimentato allo stadio, poi un'apertura alla Roma dei Friedkin e di Mourinho. Francesco Totti, ospite a Reggio Emilia della Lega (come ambasciatore) per la finale di Coppa Italia, è stato insultato da alcuni tifosi (sembra della Juventus) che lo hanno riconosciuto mentre era in macchina con il figlio Cristian. Niente di ...

BREAKING NEWS. Fiorentina-Napoli, la decisione della Lega Calcio sul raddoppio azzurro Fantamagazine Coppa Italia TIMVISION Finale 2021, Atalanta - Juventus (diretta Rai1 HD e 4K ore 21) Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi (diretta ...

Versiliana, Marcello Lippi parla di calcio Pietrasanta (LU) _ Si parlerà di calcio a tutto tondo nel secondo incontro dell'edizione primaverile del Caffè de La Versiliana in programma venerdì 21 maggio alle ore 18.00, promosso e organizzato da ...

Il video con gli highlights e i gol di Feralpisalò - Virtus Verona , valida per il secondo turno dei playoff del girone B di Serie C 2020/2021. La partita termina 1 - 1 con le reti di Guerra e ...Prima l'ingresso movimentato allo stadio, poi un'apertura alla Roma dei Friedkin e di Mourinho. Francesco Totti, ospite a Reggio Emilia della(come ambasciatore) per la finale di Coppa Italia, è stato insultato da alcuni tifosi (sembra della Juventus) che lo hanno riconosciuto mentre era in macchina con il figlio Cristian. Niente di ...Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi (diretta ...Pietrasanta (LU) _ Si parlerà di calcio a tutto tondo nel secondo incontro dell'edizione primaverile del Caffè de La Versiliana in programma venerdì 21 maggio alle ore 18.00, promosso e organizzato da ...