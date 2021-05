Lecce-Venezia | Mancosu sbaglia il rigore | palla alta VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Clamoroso al Via del Mare. Ilsul risultato di 1-1 nella semifinale ritorno dei playoff di Serie B contro ilhato il calcio didel possibile vantaggio. Dagli undici metriha calciato altissimo e ha fallito la chance per firmare il gol della possibile qualificazione alla finale. L’arbitro Irrati ha concesso il penalty per un tocco col braccio di Maleh. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Ma tu guarda. In Serie B Svoboda (Venezia) tocca la palla, viene atterrato da Maggio (Lecce), #Irrati non vede, il… - VeneziaFC_IT : Lecce 1-1 Venezia (Pettinari 66’ - Aramu 45’+3’) #ArancioNeroVerde ?????? - VeneziaFC_IT : Venezia 1-0 Lecce (Forte 47’) #ArancioNeroVerde ?????? - atlentus : RT @VeneziaFC_IT: Lecce 1-1 Venezia (Pettinari 66’ - Aramu 45’+3’) #ArancioNeroVerde ?????? - citynowit : Adesso si attende il risultato della seconda semifinale tra Monza e Cittadella -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Venezia

1 - 1 LIVE 45'+3' rig. Aramu (V), 65' Pettinari (L)(4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo (63' Calderoni); Nikolov (46' Mancosu), Hjulmand, Majer (63' ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): LA RIPRENDE PETTINARI! Inizia la ripresa tra, decide al momento Aramu su rigore. Mancosu prova a riaprirla su punizione, la sfera termina fuori di ...Al Via Del Mare il Lecce ospita il Venezia per la semifinale playoff. I lagunari partono avvantaggiati dopo la vittoria per 1-0 al Penzo nel match di andata. La sfida rimane ferma sullo 0-0 fino alla ...CRONACA LECCE VENEZIA PLAYOFF - Semifinale di ritorno dei playoff al Via del Mare tra Lecce e Venezia dopo la gara d’andata del Penzo te ...