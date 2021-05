Lecce-Venezia, Corini: “Pesano i ko con Monza e Cittadella. Mancosu? Uomo straordinario”. E sul futuro… (Di giovedì 20 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Lecce, Eugenio Corini.A margine dell' 1-1 del "Via del Mare", tra Lecce e Venezia, nel match valevole per il ritorno della semifinale playoff di Serie B, il tecnico della compagine salentina, Eugenio Corini, mostra tutto il suo rammarico nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, dopo il triplice fischio della gara che sancisce la fine del "sogno promozione" per il Lecce e consegna il pass verso la finalissima al Venezia, che nella gara di andata, al "Penzo", si era imposto per 1-0. Di seguito le dichiarazioni dell'ex tecnico di Palermo e Brescia."Non meritavamo di essere eliminati. C'è un po' di rammarico per la prima mezz'ora di Venezia, nella gara d'andata non siamo riusciti a mettere in mostra le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Eugenio.A margine dell' 1-1 del "Via del Mare", tra, nel match valevole per il ritorno della semifinale playoff di Serie B, il tecnico della compagine salentina, Eugenio, mostra tutto il suo rammarico nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, dopo il triplice fischio della gara che sancisce la fine del "sogno promozione" per ile consegna il pass verso la finalissima al, che nella gara di andata, al "Penzo", si era imposto per 1-0. Di seguito le dichiarazioni dell'ex tecnico di Palermo e Brescia."Non meritavamo di essere eliminati. C'è un po' di rammarico per la prima mezz'ora di, nella gara d'andata non siamo riusciti a mettere in mostra le ...

ZZiliani : Ma tu guarda. In Serie B Svoboda (Venezia) tocca la palla, viene atterrato da Maggio (Lecce), #Irrati non vede, il… - VeneziaFC_IT : Lecce 1-1 Venezia (Pettinari 66’ - Aramu 45’+3’) #ArancioNeroVerde ?????? - DAZN_IT : Il Venezia è la prima finalista ?? Al Via del Mare i veneti resistono all'assalto del Lecce 1?-1? #SerieBKT #DAZN - psb_original : Lecce, Corini: 'Sono addolorato, non meritavamo di uscire. Mancosu? Gli farei ribattere il rigore altre mille volte… - gipscli : #LecceVenezia Arancioneroverdi in finale nei play off di serie B dopo il pareggio di Lecce Forza ragazzi la serie A… -