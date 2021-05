Le previsioni meteo di venerdì 21 maggio

(Di giovedì 20 maggio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Ampi soleggiamenti al Sud. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Variabile sulle regioni settentrionali con nubi sparse Nuvole e schiarite al Nord con ampi soleggiamenti che saranno interrotti dal passaggio di addensamenti compatti. Possibili rovesci dalla sera su Alpi e Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 26 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Giornata all’insegna del bel tempo al Centro con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nuvole in transito sulle zone interne ma senza fenomeni associati. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Sud – Cielo in prevalenza ...

Roma : Di mattina cielo sereno, di pomeriggio nubi sparse e schiarite. Temperature attese: 11°/22°C.

Forte temporale a Vittorio Veneto: un fulmine colpisce un abitazione e parte l'incendio Nella giornata ...Giornata sempre soleggiata, in Riviera, quella di giovedì 20 maggio. Leparlano di temperature che oscilleranno tra i 10 e i 20 gradi. ...L'alta pressione ci prova, ma non mancheranno altri TEMPORALI Tra giovedì 20 e venerdì 21 l'alta pressione cercherà di conquistare una buona fetta del nostro Paese, ma non mancheranno ancora piogge e ...Previsioni meteo per il weekend per sabato 22 e domenica 23 maggio Anticipo d'estate! E' questa la novità che emerge dall'ultimo aggiornamento della nostra APP ufficiale, secondo cui, proprio a cavall ...