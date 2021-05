Le paure da pandemia degli italiani | il Rapporto del Censis

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Leda. I dati del 2°sulla filiera della sicurezza in Italia stilato dalin collaborazione con Federsicurezza Nonostante i reati son scesi del 18,9%, ledasono ancora tante soprattutto quella di rimanere vittima di un reato che è addirittura aumentata. Complice laL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Linee guida a imprese e Stati per maschere gel e 3d Test sierologico per rilevare anticorpi covid entro aprile Codici Ateco 14 aprile 2020 riapertura negozi DPCM Bond CDP 2020 obbligazioni social anti Covid-19 115 vaccini COVID-19 in fase ...