Le parole di chi ha il potere

Scavare alle origini del proprio dolore per scoprire un dolore ulteriore, individuale e sociale allo stesso tempo. È il percorso autobiografico che lo scrittore Édouard Louis, giovane talento francese, ha affidato al testo Chi ha ucciso mio padre. Il disprezzo provato dalla figura genitoriale nei confronti del figlio e della sua omosessualità diventano materia di genealogia: qual è la causa della violenza, del rancore, della vanagloria ostentate dalle classi subalterne? Secondo Louis è la mancanza di possibilità, di cui sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

