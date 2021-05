Le nomine agitano Forza Italia | Patriciello | “Gestione De Siano estranea alla democrazia”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAcque agitate indopo le, ufficializzate ieri, dei commissari provinciali del partito (leggi qui). Contro le scelte di Domenico De Siani si scaglia l’europarlamentare azzurro Aldo. Che scrive: “Dopo le recentidel coordinatore regionale diin Campania credo sia arrivato il momento di dire con chiarezza che laportata avanti dal senatore Denon ha nulla a che vedere con lae il confronto interno. In questi quindici anni in cui ho rappresentatoal Parlamento europeo non ho mai interferito nellaterritoriale del partito, nonostante sia sempre ...

Acque agitate in Forza Italia dopo le nomine, ufficializzate ieri, dei commissari provinciali del partito (leggi qui). Contro le scelte di Domenico De Siani si scaglia l'europarlamentare azzurro Aldo ...