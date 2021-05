Le Borse europee ripartono con il lavoro Usa. Milano (+0,88%) frenata dalle banche (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli indici europei hanno trovato la via dei rialzi dopo la volatilità precedente. Wall Street in rialzo con il dato migliore da inizio pandemia sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Rimbalzano le criptovalute Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli indici europei hanno trovato la via dei rialzi dopo la volatilità precedente. Wall Street in rialzo con il dato migliore da inizio pandemia sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Rimbalzano le criptovalute

Advertising

sole24ore : Le Borse europee tentano il rimbalzo, la Fed rassicura sull’inflazione - infoiteconomia : Rimbalzo delle Borse europee - ForexOnlineMeIt : Buone notizie sull'occupazione negli Usa, borse europee in rialzo - ForexOnlineMeIt : Buone notizie sull'occupazione negli Usa, borse europee in rialzo - BJLiguria : Buone notizie sull'occupazione negli Usa, borse europee in rialzo - -