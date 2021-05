Advertising

sportli26181512 : Lazio, Lulic e Parolo verso l’addio: il club riflette: I due senatori biancocelesti sono in scadenza di contratto,… - UomoRango : RT @AlfonsoRaniero: Senad immortale. #Lulic #Lazio ?? - amsicora27 : RT @AlfonsoRaniero: Senad immortale. #Lulic #Lazio ?? - FrancescoNasta_ : @Joshynholo @Elmarbergo @markovic23 Ma ti ho citato Luis Alberto ma potrei citarti Lulic, Milinkovic, Acerbi, lo st… - AlfonsoRaniero : Senad immortale. #Lulic #Lazio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lulic

Corriere dello Sport.it

, la leggenda a caccia del futuro, 35 anni, ha fatto la storia alla. Una grande avventura iniziata nel 2011 con il 26 maggio 2013 come punto più alto della carriera. Mai mollato, ...ai preliminari di Champions, poi persi ad agosto contro il Bayer Leverkusen: 'Lo stadio ... Potevo diventare come, un eroe per sempre, e invece la sorte ha deciso in modo diverso. Sono stato ...L'ex attaccante biancoceleste oggi al Chievo ha ripercorso quella cavalcata per la Champions con Pioli in panchina, tra gol e infortuni.Djordjevic ha ricordato la notte del San Paolo quando Lazio, con Pioli in panchina, conquistò la Champions battendo il Napoli Domenica Stefano Pioli sarà chiamato a battere l’Atalanta per giocarsi l’a ...