Lavoro | INPS | dopo un anno di pandemia -124mila posti di lavoro nel settore privato

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –undi, a febbraio 2021 il livello occupazionale neldipendenteha registrato una perdita complessiva didi lavori pari aunità. A segnalarlo èattraverso il suo Osservatorio sul Precariato pubblicato oggi. In particolare, il saldo annualizzato, in modesta flessione già negli ultimi mesi prima della, ha subito un drastico ridimensionamento a marzo 2020 ed è divenuto negativo nel mese di aprile 2020 (-301.000): la caduta dell’attività produttiva conseguente all’emergenza sanitaria e il collegato rinvio delle assunzioni hportato il saldo a toccare il valore più basso a giugno (-381.000). Una prima inversione di tendenza è stata registrata a ...

Advertising

RaiNews : Persi 124mila posti di lavoro nel settore privato - ternaordinata : @fattoquotidiano @DeMasiD_ Da 21 anni esiste il veto sindacale, o dei datori di lavoro : Nessun diritto ( L.53/200… - ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: Nel mese di aprile 2021 sono state autorizzate 204 milioni di ore di Cig. Il 99% delle ore di Cig ordinaria, deroga e… - RedattoreSocial : Nel mese di aprile 2021 sono state autorizzate 204 milioni di ore di Cig. Il 99% delle ore di Cig ordinaria, deroga… - danilodanialba1 : @_MoonDreams @marmar05044063 @ChiaroMiriana @INPS_it @LenutaRodica @IBAMARINO Forse ci lamentiamo troppo...dovremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro INPS

Borsa Italiana

Il rapporto dell'descrive un mercato delancora ridimensionato dalle conseguenze economiche della pandemia. Nei primi due mesi del 2021 le assunzioni riferite ai soli datori di..., - 28% le assunzioni tra gennaio - febbraio e - 34% le ...(Teleborsa) - Dopo un anno di pandemia, a febbraio 2021 il livello occupazionale nel settore dipendente privato ha registrato una perdita complessiva di posti di lavori pari a 124mila unità.COSENZA – Non saranno effettuati gli accertamenti tecnici richiesti dall’avvocato Chiara Penna del Foro di Cosenza, legale della famiglia di Mirella Spadafora, perché la donna è morta per cause natura ...