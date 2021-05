Lavori mai eseguiti all’istituto comprensivo, Marino: “Indagine Procura atto dovuto, ma scuola è sicura” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La contestazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere credo sia un atto dovuto dopo che sono passati i sei mesi previsti dalla diffida inviata nell’ottobre scorso. Ma io in questo periodo non ritengo di aver omesso nulla, anzi ho lavorato per ottenere, e ci sono riuscito, un finanziamento di oltre quattro milioni di euro per la scuola De Amicis, al fine di poter effettuare i Lavori di cui necessita. E non credo di aver messo in pericolo chi frequenta l’istituto”. Così il sindaco di Caserta Carlo Marino commenta l’avviso di conclusione indagini che la Procura guidata da Maria Antonietta Troncone ha messo nei suoi confronti, in cui si contesta la mancata esecuzione di opere strutturali alla storico istituto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La contestazione delladi Santa Maria Capua Vetere credo sia undopo che sono passati i sei mesi previsti dalla diffida inviata nell’ottobre scorso. Ma io in questo periodo non ritengo di aver omesso nulla, anzi ho lavorato per ottenere, e ci sono riuscito, un finanziamento di oltre quattro milioni di euro per laDe Amicis, al fine di poter effettuare idi cui necessita. E non credo di aver messo in pericolo chi frequenta l’istituto”. Così il sindaco di Caserta Carlocommenta l’avviso di conclusione indagini che laguidata da Maria Antonietta Troncone ha messo nei suoi confronti, in cui si contesta la mancata esecuzione di opere strutturali alla storico istituto ...

