Lavori mai eseguiti all’istituto comprensivo, indagati sindaco di Caserta e dirigente comunale (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al sindaco di Caserta Carlo Marino e al dirigente dell’Ufficio Tecnico e del settore Lavori pubblici del Comune Francesco Biondi; i due amministratori sono indagati per i reati di omissione di atti d’ufficio e omissione di Lavori in edifici che minacciano rovina in relazione alle opere che, a detta della Procura, si sarebbero dovute effettuare all’istituto scolastico del capoluogo Edmondo De Amicis per superare le criticità strutturali riscontrate nel tetto della scuola; opere mai effettuate dall’amministrazione, intervenuta invece – secondo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, aldiCarlo Marino e aldell’Ufficio Tecnico e del settorepubblici del Comune Francesco Biondi; i due amministratori sonoper i reati di omissione di atti d’ufficio e omissione diin edifici che minacciano rovina in relazione alle opere che, a detta della Procura, si sarebbero dovute effettuarescolastico del capoluogo Edmondo De Amicis per superare le criticità strutturali riscontrate nel tetto della scuola; opere mai effettuate dall’amministrazione, intervenuta invece – secondo ...

Advertising

anteprima24 : ** Lavori mai eseguiti all'istituto comprensivo, #Indagati #Sindaco di ##Caserta e dirigente comunale **… - mamo75r : @ZetaJ65 @stacce2021 @La_manina__ Quello che dicevo é che spesso é una necessità ed un sacrificio. Se in 2 persone… - andreadejavu : @ormal1969 Ma xké quelli che scrivano non hanno mai un problema delicato a lavoro? (Presupponendo che chi scriva la… - AndreaOleandri : Oggi scopro che i 18enni sono la generazione più in crisi. Invece i 30-40enni con lavori precari, a cui non danno u… - Topking581 : @ItaliaViva @lucianonobili I parlamentari potrebbero dare una mano, ai poveri imprenditori, prestandosi a fare lavo… -