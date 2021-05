L’assassino ha confessato | “Ho abusato di lei e l’ho picchiata fino ad ucciderla”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 maggio 2021) HaGabriel Robert Marincat, il 25enne in carcere dallo scorso gennaio con l'accusa di aver ucciso la bimba di 18 mesi a Cabiate, in provincia di Como, lo scorso gennaio. Dopo mesi davanti al pubblici ministero Antonia Pavan hal'omicidio: "Hodi Sharon poi, l'ho". A svelare già la tragica morte era stata in un primo momento l'autopsia che aveva svelato sia la violenza sessuale sia che la piccola aveva subito colpi ripetuti e violenti per tutto il giorno. La confessione oggi davanti al pubblico ministero. Con la confessione di oggi davanti al pubblico ministero sono stati confermati tutti i dubbi. Gabriel Robert Marincat hafacendo così cadere dunque tutta la sua versione sostenuta già fin da ...