L' appello di Abu Mazen alla Merkel | ' Fermate l' assalto israeliano'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dello Stato della Palestina, Abu, in una telefonata con la cancelliera Angelaha chiesto che si fermino gli attacchi ...

Servizio Informazione Religiosa

Mazen ha informato la cancelliera "della catastrofica situazione nella Striscia assediata, dell'attuale arroccamento della polizia israeliana e dei coloni sulla Spianata delle Moschee" e degli "...... ha affermato il numero due del politburo, MousaMarzook , citato dal sito israeliano Ynet . ' ...rimasto inascoltato . Ancora oggi segretario di stato Antony Blinken ha parlato con il ..."La Terra Santa è un territorio piccolo con diverse religioni, in cui i cristiani sono una minoranza. Quanto sarebbe importante - soprattutto in questi giorni - aprire la porta al dialogo tra i giovan ...Continua senza tregua l'aggressione via aerea da parte di Israele nei confonti dei palestinesi di GAza, mentre i molti capi profughi monta la protesta. L'ultimo grave atto è stato quello di colpire il ...