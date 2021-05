L’appello dei medici di Tokyo: “Cancellate le Olimpiadi” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’associazione dei medici di Tokyo ha esortato il Comitato olimpico nazionale (Joc) a cancellare le Olimpiadi previste per questa estate. Questo, a fronte dell’ascesa delle infezioni di coronavirus. L’appello arriva direttamente dai circa 6.000 dottori della capitale a meno di dieci settimane dall’apertura dei Giochi. “La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare”, ha dichiarato l’associazione in un comunicato. Intanto, la campagna vaccinale in Giappone prosegue molto a rilento. Nel frattempo, per contenere l’espansione delle positività, dallo scorso venerdì il governo di Tokyo ha esteso lo stato di emergenza a 9 prefetture, inclusa quella di Tokyo, fino al 31 ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) L’associazione deidiha esortato il Comitato olimpico nazionale (Joc) a cancellare lepreviste per questa estate. Questo, a fronte dell’ascesa delle infezioni di coronavirus.arriva direttamente dai circa 6.000 dottori della capitale a meno di dieci settimane dall’apertura dei Giochi. “La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale il contagi da Covid e le vittime della malattia, è la cosa più giusta da fare”, ha dichiarato l’associazione in un comunicato. Intanto, la campagna vaccinale in Giappone prosegue molto a rilento. Nel frattempo, per contenere l’espansione delle positività, dallo scorso venerdì il governo diha esteso lo stato di emergenza a 9 prefetture, inclusa quella di, fino al 31 ...

