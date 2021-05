Lando Buzzanca ricoverato: l’appello della compagna Francesca Della Valle a Mattarella (Di giovedì 20 maggio 2021) Lando Buzzanca è al momento ricoverato. Ad annunciarlo è la sua compagna, Francesca Della Valle, partner dell’attore da ormai cinque anni. Il suo non è solo un annuncio, ma anche un appello in quanto si vede costretta a non poter visitare il proprio compagno in ospedale. Per questo motivo ha deciso di scrivere al presidente Sergio Mattarella. l’appello di Francesca Della Valle Lando Buzzanca si trova al momento all’ospedale capitolino a seguito di una caduta. “Io amo Lando e voglio salvargli la vita”, ha dichiarato la compagna dell’attore Lando ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021)è al momento. Ad annunciarlo è la sua, partner dell’attore da ormai cinque anni. Il suo non è solo un annuncio, ma anche un appello in quanto si vede costretta a non poter visitare il proprio compagno in ospedale. Per questo motivo ha deciso di scrivere al presidente Sergiodisi trova al momento all’ospedale capitolino a seguito di una caduta. “Io amoe voglio salvargli la vita”, ha dichiarato ladell’attore...

