Lando Buzzanca ricoverato in ospedale | la compagna Francesca Della Valle | “Mi tengono lontana da lui | ho scritto a Mattarella”

(Di giovedì 20 maggio 2021), 85 anni, è statopresso l’Santo Spirito a Roma a causa di un incidente casalingo. Sulle pagine di Oggi, la, legata all’attore dal 2016 dopo che lui era rimasto vedovo nel 2010, si è sfogata: “Io amoe voglio salvargli la vita. Tenermida lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”. Tuttavia lei, su richiesta dell’amministratore di sostegnofamiglia, non essendo legalmente la moglie, non può vederlo né ricevere notizie sul suo stato di salute. Questa triste vicenda la ...

Advertising

FQMagazineit : Lando Buzzanca ricoverato in ospedale, la compagna Francesca Della Valle: “Mi tengono lontana da lui, ho scritto a… - DonnaGlamour : Lando Buzzanca in ospedale, lo sfogo della compagna: “Non posso vederlo” - veneziaradiotv : Lando Buzzanca ricoverato, la sua compagna è preoccupata - lacittanews : Il famosissimo attore palermitano Lando Buzzanca, 85 anni, è stato ricoverato presso l'ospedale Santo Spirito a Rom… - fragalantereal : +++#UltimaOra Ricoverato l'attore Lando #Buzzanca a seguito di una caduta+++ #landobuzzanca -

Ultime Notizie dalla rete : Lando Buzzanca

Francesca Della Valle , compagna di, è disperata e si sfoga pubblicamente sulle pagine di Oggi . 'E' in ospedale da un mese ma non me lo fanno vedere' , spiega affranta al settimanale. L'amministratore di sostegno scelto ...Le condizioni didestano preoccupazione. L'attore, 85 anni, è stato vittima di un incidente domestico. La compagna Francesca Della Valle, 44 anni, ha protestato a mezzo stampa rivelando di essere ...L’amministratore di sostegno scelto dai figli dell’attore la tiene lontano dall’85enne La 45enne al suo fianco da cinque anni è devastata: ‘Mi sembra di vivere in un incubo’ Francesca Della Valle, com ...Lando Buzzanca è in ospedale e la sua compagna, Francesca Della Valle, ha protestato perché le sarebbe stato vietato di incontrarlo.