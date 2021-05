Lamorgese e Johansson in Tunisia Il timore dei ricatti sui migranti | come a Ceuta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi il ministro dell’Interno Lucianae il commissario europeo agli Affari interni Ylvasbarcano a Tunisi per convincere il governo locale a velocizzare i rimpatri, ridotti ai minimi termini nell’ultimo anno dopo la chiusura delle frontiere dovuta al Covid. I numeri degli arrivi in Europa lungo le rotte del Mediterraneo sono in rapida crescita e impongono contromisure urgenti. In nemmeno cinque mesi iarrivati sulle coste italiane sono quasi triplicati rispetto a tutto il 2020, con oltre 13 mila persone sbarcate, la gran parte proveniente dai porti libici (circa 10 mila) e un picco nel mese di maggio pari a circa 3.500 arrivi. Per questo, intervenuta ieri in audizione in commissione bicamerale Schengen, ha detto che nell’attesa del Migration Pact, per il quale “servirà ancora ...