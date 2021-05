«Lady Diana fu ingannata» | l’inchiesta inchioda il giornalista della famosa intervista del 1995

Advertising

La svolta nell'inchiesta sull'intervista rilasciata daalla BBC, nel 1995, è arrivata. Finalmente abbiamo le prime conclusioni di questa storia, che gettano nuova luce su ciò che sapevamo riguardo alle storiche rivelazioni della principessa del ...Le indagini - Lo scorso anno, in seguito a pressioni della famiglia di, il direttore della Bbc Tim Davie commissionò un'inchiesta indipendente su come Bashir riuscì a convincere la ...L’inchiesta sull’intervista di Lady Diana, rilasciata a Martin Bashir nel 1995, ha raggiunto il verdetto che tutti temevano, cambiando la nostra percezione sulle dichiarazioni della principessa ...Lady Diana è stata ingannata. Martin Bashir, giornalista della Bbc, avrebbe usato metodi ingannevoli e violato le regole editoriali dell'emittente per assicurarsi ad ogni ...