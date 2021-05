Ladispoli: il centro vaccinale di via Trapani supera le 4mila somministrazioni in 19 giorni (Di giovedì 20 maggio 2021) “Il centro vaccinale di via Trapani ieri ha superato le 4000 somministrazioni. Un risultato che conferma l’importanza di questo presidio divenuto un punto di riferimento della campagna vaccinale anti covid di tutta la regione”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato l’ottimo esito ottenuto in appena 19 giorni dalla struttura, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Asl rm4 e il sindacato dei medici di base SMI. “Il successo della campagna vaccinale – ha proseguito Grando – è dovuto anche alla preziosa collaborazione del delegato alla sanità, Pasquale Raia, della Protezione Civile Comunale, di C.I.S.O.M Tuscia dei Cavalieri di Malta, di UNPPE sezione di Ladispoli, di Nuova Acropoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ildi viaieri hato le 4000. Un risultato che conferma l’importanza di questo presidio divenuto un punto di riferimento della campagnaanti covid di tutta la regione”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato l’ottimo esito ottenuto in appena 19dalla struttura, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Asl rm4 e il sindacato dei medici di base SMI. “Il successo della campagna– ha proseguito Grando – è dovuto anche alla preziosa collaborazione del delegato alla sanità, Pasquale Raia, della Protezione Civile Comunale, di C.I.S.O.M Tuscia dei Cavalieri di Malta, di UNPPE sezione di, di Nuova Acropoli ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli: il centro vaccinale di via Trapani supera le 4mila somministrazioni in 19 giorni - Terzobinarioit : Vaccini al centro anziani di Ladispoli: 4mila inoculazioni in 19 giorni - CasilinaNews : Ladispoli. Centro vaccinale di via Trapani: in 19 giorni superate le 4.000 somministrazioni - franconemarisa : RT @Agente_Lisa: Vi ricordate di me? Sono il puledro nato 'a sorpresa' nel Centro della Polizia a Cavallo di Ladispoli. Da oggi sono Re Car… - FF_AAediPolizia : RT @Agente_Lisa: Vi ricordate di me? Sono il puledro nato 'a sorpresa' nel Centro della Polizia a Cavallo di Ladispoli. Da oggi sono Re Car… -