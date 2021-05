L'addio di Buffon, il riscatto di Pirlo: la speciale Coppa Italia della Juventus (Di giovedì 20 maggio 2021) Quella tra Atalanta e Juventus era molto più della finale di Coppa Italia. Era la sfida degli opposti, l'ipotesi di un contrappasso calcistico non riuscito, almeno per una notte, al fischio finale. Ha vinto la Juventus, che con il 14esimo trionfo nella Coppa nazionale ha fatto il regalo al presidente Agnelli per festeggiare l'11esimo anniversario della sua presidenza, proprio nell'anno più difficile, tra le polemiche sulla Superlega e un campionato vinto da qualcun altro dopo nove anni di dominio. Ma non un avversario qualsiasi, l'Inter del grande ex Antonio Conte. È stata la partita del ritorno del pubblico allo stadio, 4300 fortunati che hanno ridato una parvenza di normalità al calcio, restituendo urla, fischi e boati, meravigliosa quasi normalità al termine ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Quella tra Atalanta eera molto piùfinale di. Era la sfida degli opposti, l'ipotesi di un contrappasso calcistico non riuscito, almeno per una notte, al fischio finale. Ha vinto la, che con il 14esimo trionfo nellanazionale ha fatto il regalo al presidente Agnelli per festeggiare l'11esimo anniversariosua presidenza, proprio nell'anno più difficile, tra le polemiche sulla Superlega e un campionato vinto da qualcun altro dopo nove anni di dominio. Ma non un avversario qualsiasi, l'Inter del grande ex Antonio Conte. È stata la partita del ritorno del pubblico allo stadio, 4300 fortunati che hanno ridato una parvenza di normalità al calcio, restituendo urla, fischi e boati, meravigliosa quasi normalità al termine ...

