L’accusa del cantante italiano | “Angherie verso mia figlia di 5 mesi da una persona schifosa”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 maggio 2021) Questa è la foto che immortala miamentre subisce (a 5di età) la prima angheria da parte di unatalmenteda non avere cuore neanche davanti ad un neonato". Comincia così il post con cui Stash, frontman dei The Kolors e giudice di Amici, denuncia un episodio che sarebbe avvenuto presso l'aeroporto di Pescara alla compagna Giulia Belmonte e alla loro figlioletta, Grace, nata cinquefa. Nel dettaglio, Giulia lamenterebbe carenza di servizio da parte della struttura, tanto da lasciare in attesa lei e la bambina e far perdere il biglietto aereo valido per entrambe. Il racconto di Giulia Belmonte Tutto è cominciato questa mattina, quando la ragazza ha documentato tutto tra le Instagram Stories. Va specificato, però, che la struttura non ha replicato alle accuse ...