LA VERSIONE DI GRECO Sospeso | storia millenaria del Ponte sullo Stretto che non c' è PODCAST

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gaius Plinius Secundus, meglio conosciuto come Plinio il Vecchio, è stato un filosofo e comandate militare romano nato nel 23 dopo Cristo. Ma soprattutto è stato il primo a raccontare il progetto delche, secondo alcune leggende, sarebbe stato addirittura realizzato più di duemila anni fa. Ma ladeldi Messina non si esaurisce con gli antichi romani e arriva fino ai nostri giorni collezionando progetti, rinvii, ancora progetti, concorsi e tanti soldi pubblici mal spesi. Dal 1840, con Ferdinando II di Borbone, fino ai governi Berlusconi e al Recovery Plan di oggi, il collegamento tra la Sicilia e la Calabria resta un progetto eternamentema che, ogni volta, riaccende il dibattito politico e ...

'La versione di Greco' è il podcast di HuffPost scritto da Gerardo Greco e Luca Piras. Ogni giovedì, alle 7:30, venti minuti di informazione accurata e approfondita sull'argomento di cui tutti parlano. Viaggio verso il Ponte mai costruito e progettato all'infinito per duemila anni, tra i sogni degli antichi romani e le bandiere politiche di ieri e di oggi. Ospite della puntata: il giornalista economico Luca Piana.