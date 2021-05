La Val Seriana abbraccia il Moroni: il maestro del Rinascimento si racconta nella sua terra (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 2021 è l’anniversario dei 500 anni dalla nascita ad Albino del grande pittore Giovan Battista Moroni. Da giugno 2021 fino alla primavera del 2022 sono in programma sul territorio mostre, spettacoli, convegni, enogastronomia e iniziative di ogni genere. Ecco cosa non perdere Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 2021 è l’anniversario dei 500 anni dalla nascita ad Albino del grande pittore Giovan Battista. Da giugno 2021 fino alla primavera del 2022 sono in programma sul territorio mostre, spettacoli, convegni, enogastronomia e iniziative di ogni genere. Ecco cosa non perdere

