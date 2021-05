La Ue accusa sette banche di aver fatto cartello sui titoli di Stato: c’è anche Unicredit. Vestager: “Colluse a spese dei Paesi membri” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’accusa è di aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei. Nel mirino Bank of America, Natixis, Nomura, Rbs (ora NatWest), Ubs, Unicredit e WestLB, che secondo la Commissione europea e l’Antitrust hanno violato le regole sulla concorrenza imposte dai regolamenti Ue. “È inaccettabile che nel bel mezzo della crisi finanziaria, quando molti istituti finanziari hanno dovuto essere salvati con finanziamenti pubblici, queste banche fossero Colluse a spese degli Stati membri”, ha detto la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager. “Il buon funzionamento del mercato dei titoli di Stato europei è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) L’è dinel trading del mercato primario e secondario deidieuropei. Nel mirino Bank of America, Natixis, Nomura, Rbs (ora NatWest), Ubs,e WestLB, che secondo la Commissione europea e l’Antitrust hanno violato le regole sulla concorrenza imposte dai regolamenti Ue. “È inaccettabile che nel bel mezzo della crisi finanziaria, quando molti istituti finanziari hanno dovuto essere salvati con finanziamenti pubblici, questefosserodegli Stati”, ha detto la vicepresidente Ue, Margrethe. “Il buon funzionamento del mercato deidieuropei è ...

Advertising

tweetnewsit : Per il decesso del Pibe de oro il 25 novembre 2020, è cambiato il capo d'accusa anche per il neurochirurgo Leopoldo… - CalcioPillole : Per la morte di #Maradona l'accusa per i sette è passata da omicidio colposo a omicidio con dolo eventuale - PlanetR7_ : Morte Maradona: in sette sono accusati di omicidio volontario - Ciaci21 : RT @NapoliToday: #Cronaca Morte Maradona, cambia l'accusa per i sette imputati - NapoliToday : #Cronaca Morte Maradona, cambia l'accusa per i sette imputati -