La torta super cremosa senza farina e burro e con solo 170 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 maggio 2021) La. Stanchi della solita colazione? Se la risposta è sì, laalla ricotta e yogurt che vi suggeriamo qui sotto fa proprio al caso vostro. Non contiene néné, sicché è anche molto leggera, oltre a essere buonissima. Ma veniamo alla ricetta, come al solito distinta in due parti, ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per otto porzioni gli ingredienti necessari sono: 600 grammi di ricotta light; 200 grammi di yogurt bianco magro; 60 grammi di stevia oppure 120 grammi di normale zucchero semolato; 50 grammi di amido di mais; quattro uova; un cucchiaino di vaniglia; sale quanto basta. La preparazione La prima cosa è versare la ricotta in una ciotola, dopodiché si aggiungono ...