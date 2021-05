La Todis sbanda | Capri passa a Matierno e ipoteca lo spareggio per l’A2

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Lo scontro diretto va alla JustMary, che riscatta il ko dell’andata e si aggiudica due punti decisivi per la vittoria finale del girone, scappando davanti a tutte a +4 sullaSalerno. Al PalaSilvestri la squadra di Russo tiene fino alla mezzora, poi perde 55-83 (parziali 8-15; 23-38; 41-52): sconfitta che sembra spegnere i sogni di A2. Al termine della regular season mancano due giornate, ma le granatine hanno una gara in meno (recupero con Battipaglia fra gli impegni contro Catanzaro e Corato). Pugliesi prossime avversarie di, al primo match ball: alle azzurre, che chiuderanno con Battipaglia, bastano 2 punti per guadagnare locontro la prima del girone lombardo. In caso di arrivo a pari punti, farà fede la differenza canestri negli scontri diretti in ...