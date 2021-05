La tanto attesa notizia su don Dolindo Ruotolo a firma di Battaglia (Di giovedì 20 maggio 2021) Una bellissima notizia arriva dalla diocesi napoletana decretata del suo Arcivescovo e riguarda il Servo di Dio don Dolindo Ruotolo. Viene infatti affermato in un decreto ufficiale firmato dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, che la causa di beatificazione è finalmente iniziata. “In virtù di questo decreto, io Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 maggio 2021) Una bellissimaarriva dalla diocesi napoletana decretata del suo Arcivescovo e riguarda il Servo di Dio don. Viene infatti affermato in un decreto ufficialeto dall’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Mons. Domenico, che la causa di beatificazione è finalmente iniziata. “In virtù di questo decreto, io Domenico, Arcivescovo Metropolita di Napoli, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

