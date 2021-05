La summer Collection Nespresso by Chiara Ferragni: tutti i prodotti (Di giovedì 20 maggio 2021) Una bellissima notizia per chi ama il caffè e per chi ama anche Chiara Ferragni. Oggi la notizia del lancio di una nuova Collection che vedrà la collaborazione dell’influencer con Nespresso. Parliamo della summer Collection Nespresso by Chiara Ferragni. Una limited edition che gli amanti del caffè di certo non si lasceranno scappare e che sarà apprezzatissima da chi ama lo stile di Chiara Ferragni e anche il rosa! Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara Ferragni è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) Una bellissima notizia per chi ama il caffè e per chi ama anche. Oggi la notizia del lancio di una nuovache vedrà la collaborazione dell’influencer con. Parliamo dellaby. Una limited edition che gli amanti del caffè di certo non si lasceranno scappare e che sarà apprezzatissima da chi ama lo stile die anche il rosa! Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione.è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione ...

Advertising

GiornaleLORA : Nespresso e Chiara Ferragni insieme per una nuova summer collection - fashionpresstop : Nespresso e Chiara Ferragni insieme per una nuova Summer Collection - RosalbaRadica : @Nespresso e @ChiaraFerragni insieme per una nuova Summer Collection. #NespressoxChiaraFerragni #nespresso… - beverfood : - Comunica_Media : ??Nespresso annuncia la collaborazione con @ChiaraFerragni per una #LimitedEdition dedicata agli amanti del caffè… -