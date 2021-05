La storia delle espadrillas, scarpe che hanno incantato il mondo della moda (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’arrivo dell’estate, tutti andiamo a caccia delle espadrillas, una calzatura leggera e perfetta per le stagioni più calde le cui origini ci portano in Spagna (qui in realtà si chiamano alpargatas). Le prime espadrillas infatti sono nate sulla costa basca, utilissime soprattutto ai pescatori della zona. Che siano realizzate in tela, in cotone o … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’arrivo dell’estate, tutti andiamo a caccia, una calzatura leggera e perfetta per le stagioni più calde le cui origini ci portano in Spagna (qui in realtà si chiamano alpargatas). Le primeinfatti sono nate sulla costa basca, utilissime soprattutto ai pescatorizona. Che siano realizzate in tela, in cotone o … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

federicocasotti : #Annalisa miglior performance sull’inno nazionale nella storia delle finali di Coppa Italia, siamo tutti d’accordo vero? #AtalantaJuventus - itinagli : Il raddoppio delle risorse UE è un grande investimento: l'Erasmus rappresenta un contributo determinante alla cresc… - AAlciato : Nella storia IG di Federico #Chiesa c’è @gianluigibuffon che aveva vinto la Coppa Italia con suo papà Enrico e ora… - SonSempreIoEh : nessuno. ha vinto la guerra, come concetto, e hanno vinto i signori della guerra che ciclicamente s'ingrassano coi… - DionisioMinerva : @marcopalears @lucapagni Quindi Maldini non lo è perché non ha avuto una nazionale che gli ha permesso di vincerla?… -