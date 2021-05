La storia della bandiera cubana in mezzo a quelle della Palestina (Di giovedì 20 maggio 2021) Sui social si possono vedere alcune immagini delle proteste contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza in cui oltre alle bandiere palestinesi si vede anche una bandiera cubana. Cosa c’entra? Il ragazzo a portare le due bandiere è Mohammed A. Abu Srour, un giovane medico palestinese che ha studiato a Cuba. Durante una manifestazione contro i bombardamenti israeliani su Gaza, il giovane si è presentato con le due bandiere e ha spiegato il suo gesto di accompagnare la bandiera palestinese alla bandiera cubana commentando in questo modo su Facebook: Per ogni bandiera c’è una storia… e la storia della nostra causa finirà presto! Dai valore alla tua bandiera… è l’indirizzo e l’identità… e in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Sui social si possono vedere alcune immagini delle proteste contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza in cui oltre alle bandiere palestinesi si vede anche una. Cosa c’entra? Il ragazzo a portare le due bandiere è Mohammed A. Abu Srour, un giovane medico palestinese che ha studiato a Cuba. Durante una manifestazione contro i bombardamenti israeliani su Gaza, il giovane si è presentato con le due bandiere e ha spiegato il suo gesto di accompagnare lapalestinese allacommentando in questo modo su Facebook: Per ognic’è una… e lanostra causa finirà presto! Dai valore alla tua… è l’indirizzo e l’identità… e in ...

