La Russia all'Eurovision è femminista, tagika e sembra gridare: questo è il futuro (Di giovedì 20 maggio 2021) Non si capisce se sia stata una distrazione oppure se sia un viaggio nella macchina del tempo. La Russia all'Eurovision ha portato la candidata che forse meno rappresenta il sentire del Cremlino, la strada che il presidente Putin e i suoi hanno tracciato per il paese. Il futuro, quello disegnato dalla classe dirigente della Russia, è un'involuzione. Un canto di tutto ciò che fu, anche di quello che i russi avevano smesso di amare o non avevano mai amato, la difesa ingrigita dei lati contorti della storia, della tradizione, della società. Manizha, la cantante che rappresenta la Russia all'Eurovision, è il contrario di tutto questo. Il suo nome completo è Manizha Sangin, è nata in Tagikistan, è arrivata in Russia da piccolissima, e ha passato le ...

