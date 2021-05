La principessa Beatrice di York è incinta è in arrivo un nuovo royal baby

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ladiè in dolce attesa. Lei e il marito italiano Edoardo Mapelli Mozzi, diventeranno genitori in autunno. L’annuncio è arrivato sui social della figlia di Sarah Ferguson e del duca Andrea. La sorella Eugenia è diventata mamma del suo primogenito lo scorso febbraio. La Regina Elisabetta ha saputo la notizia e

... e nella tarda mattinata è arrivata conferma di quanto si vociferava dal funerale del principe Filippo, quando il ventre di Beatrice era parso leggermente arrotondato. "La principessa e Mr. Mapelli Mozzi diventeranno genitori in autunno. La 32enne, figlia di Andrea di York, e il marito italo - inglese Edoardo Mapelli Mozzi, diventeranno genitori in autunno. La coppia si è sposata ...