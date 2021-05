La Polverini torna in Forza Italia. “E’ casa mia. In realtà è come se non fossi mai andata via. Il mio partito adesso ha il ruolo che merita” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Torno in Forza Italia, casa mia. In realtà è come se non fossi mai andata via”. E’ quanto ha annunciato con una nota Renata Polverini confermando la scelta di tornare nel partito di Berlusconi dal quale era uscita, a gennaio, dopo aver votato la fiducia all’allora esecutivo guidato da Giuseppe Conte. “Il mio partito – aggiunge la Polverini annunciando il ritorno tra gli azzurri -, finalmente, ha adesso il ruolo che merita, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valore come Mario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) “Torno inmia. Inse nonmaivia”. E’ quanto ha annunciato con una nota Renataconfermando la scelta dire neldi Berlusconi dal quale era uscita, a gennaio, dopo aver votato la fiducia all’allora esecutivo guidato da Giuseppe Conte. “Il mio– aggiunge laannunciando il ritorno tra gli azzurri -, finalmente, hailche, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valoreMario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ...

