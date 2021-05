La pianta dei vaccini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ipossono essere coltivati. Non in senso figurato: è possibile ottenere infatti delle piante transgeniche che producono in grandi quantità dei “gusci vuoti” di virus Sars-CoV-2, i quali possono essere purificati e utilizzati per vaccinare le persone, con buoni risultati. A dimostrarlo, sono arrivati in contemporanea due gruppi di risultati importanti su un vaccino prodotto da un’azienda canadese (Medicago) in collaborazione con la Glaxo. Il primo gruppo di risultati corrisponde a un articolo pubblicato su Nature Medicine e descrive lo studio clinico di fase 1. In questo studio si è dimostrato su un piccolo numero di volontari l’immunogenicità del prodotto e la sua sicurezza, e si è testato l’effetto di due diversi adiuvanti (da qui la collaborazione con la Glaxo). I dati, come è facile verificare, sono eccellenti: il vaccino ottenuto dalle piante è ...