La nuova frontiera del consumo si chiama metaverso

Siamo nel 1992 quando nel libro di fantascienza cyberpunk Snow Crash (1992) Neal Stephenson conia il termine "metaverso". Descrive una realtà virtuale dove è possibile transitare grazie a un proprio avatar. Qui la differenza tra le classi sociali è rappresentata dalla maggiore o minore risoluzione: in bianco e nero un avatar da indossare nei terminali pubblici, con una risoluzione in 3D quello per i più abbienti a cui solo è consentita la possibilità di accesso a luoghi esclusivi. Trenta anni dopo l'incubo (o il sogno?) è una realtà che divenuta comune. Sono circa 3,4 miliardi i videogiocatori nel mondo, il 27% dei quali ha tra i 21 e i 30 anni. Questi ultimi frequentano senza alcun imbarazzo il metaverso preconizzato da Stephenson: se la prima esperienza di un concerto per un Baby boomer è quasi certamente avvenuta in uno stadio, il primo concerto di ...

