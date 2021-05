La musica scende in campo per i bambini dell’ospedale pausilipon (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa musica conosce la strada più breve per giungere al cuore di tutti. Così, le poesie sonore di Edoardo Bennato, il timbro caldo e inconfondibile di Mario Biondi, i virtuosismi del jazz di Fabrizio Bosso&Walter Ricci, scendono in campo al servizio della solidarietà. Quattro testimonial, quattro grandi artisti prestano le loro note a Genitori Insieme Onlus, un’associazione che da più di trent’anni si adopera per migliorare le condizioni di degenza dei bambini in cura nei reparti di oncologia pediatrica dell’ospedale pausilipon. Perché soltanto insieme L’sola che non c’è può finalmente diventare reale! L’associazione nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori con il fine di supportare i propri figli malati oncologici, provando a diminuire lo stress che una malattia del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLaconosce la strada più breve per giungere al cuore di tutti. Così, le poesie sonore di Edoardo Bennato, il timbro caldo e inconfondibile di Mario Biondi, i virtuosismi del jazz di Fabrizio Bosso&Walter Ricci, scendono inal servizio della solidarietà. Quattro testimonial, quattro grandi artisti prestano le loro note a Genitori Insieme Onlus, un’associazione che da più di trent’anni si adopera per migliorare le condizioni di degenza deiin cura nei reparti di oncologia pediatrica. Perché soltanto insieme L’sola che non c’è può finalmente diventare reale! L’associazione nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori con il fine di supportare i propri figli malati oncologici, provando a diminuire lo stress che una malattia del ...

Advertising

anteprima24 : ** La musica scende in campo per i bambini dell'ospedale #Pausilipon ** - Losateresa : #musica ???? “Scende la pioggia ma che fa Crolla il mondo addosso a noi Per amore sto morendo Amo la vita più che ma… - DarwinCharlesJr : È morto Franco #Battiato e scende un velo di tristezza. Il panorama musicale si impoverisce e il solo pensiero dell… - Unkn0wN0NamE : Scende la musica d'una primavera fuori stagione farfalle allo stomaco come vola un soffione Spighe d'Amore accolgon… - poderano : E sai che ne so passati di anni e ne ho ascoltata tanta di musica, ma quando sento il 'LAAAI LAAAAAI LAAAAAAI LAAA… -

Ultime Notizie dalla rete : musica scende L'"impolitico" che la destra amava (non corrisposta) Almeno stando a giudicare dalla pioggia unanime di cordoglio che da ieri mattina scende sulla sua ... c'è solo tanta buona musica. Eppure tra Battiato e la destra, sottotraccia, scorre una storia d'...

Video e Testo: MAHMOOD - "Klan" ...tematiche che si sposano alla perfezione con ciò che Mahmood vuole comunicare con la sua musica. Le ...impara Ma questo clan è la tua spada Zingari nelle ville Si sparano scintille Un sole rosso scende ...

Mobrici e Gazzelle insieme nel singolo inedito "Scende" MTV.IT Mobrici il nuovo singolo “Scende” feat Gazzelle Dopo il primo annuncio sui social, cresce sempre di più l’attesa per “SCENDE” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di MOBRICI feat GAZZELLE, che vede la collaborazi ...

Mobrici e Gazzelle insieme nel singolo inedito “Scende” Venerdì 21 maggio uscirà un featuring che ha mandato in visibilio gli amanti della musica indie italiana (e non solo). Si tratta di "Scende", nuovo singolo di Mobrici realizzato insieme all'amico e co ...

Almeno stando a giudicare dalla pioggia unanime di cordoglio che da ieri mattinasulla sua ... c'è solo tanta buona. Eppure tra Battiato e la destra, sottotraccia, scorre una storia d'......tematiche che si sposano alla perfezione con ciò che Mahmood vuole comunicare con la sua. Le ...impara Ma questo clan è la tua spada Zingari nelle ville Si sparano scintille Un sole rosso...Dopo il primo annuncio sui social, cresce sempre di più l’attesa per “SCENDE” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di MOBRICI feat GAZZELLE, che vede la collaborazi ...Venerdì 21 maggio uscirà un featuring che ha mandato in visibilio gli amanti della musica indie italiana (e non solo). Si tratta di "Scende", nuovo singolo di Mobrici realizzato insieme all'amico e co ...