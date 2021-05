La ministra Bonetti finalmente | ' E' arrivato il momento della scelta del cognome materno'

(Di giovedì 20 maggio 2021) In un'era di cambiamenti epocali, laper le Pari opportunità e la famiglia, Elenanon esclude la possibilità di poter dare in futuro ildelle donne ai bambini. "Penso sia ...

Advertising

elenabonetti : Natalità è prima di tutto nascere a qualcosa, e oggi l’Italia è chiamata a nascere a un “nuovo inizio”. Qui il test… - globalistIT : - rtl1025 : ?? 'L'assegno unico e universale già nella misura ponte che parte a luglio cambia approccio e dal terzo #figlio aum… - RedattoreSocial : #Minori, @agiasocial a #Bonetti: i 'gruppi di parola' divengano una misura strutturale. La garante Garlatti incontr… - Prismamagazine1 : L'UMI il 21 maggio a partire dalle ore 16 organizza un evento in streaming, una vera e propria festa per le donne m… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bonetti

TGCOM

In un'era di cambiamenti epocali, laper le Pari opportunità e la famiglia, Elenanon esclude la possibilità di poter dare in futuro il cognome delle donne ai bambini. "Penso sia venuto il momento che il legislatore ...A chi spetta la misura? Chiarimenti da Orlando eL'assegno unico figli 2021 partirà a luglio, come ha ribadito ladella Famiglia, Elena, in un'intervista a 'Toscana Oggi' ...“A febbraio la Corte costituzionale aveva sottolineato come ormai il cognome del padre fosse un retaggio patriarcale. Penso sia venuto il momento che il legislatore porti a compimento il percorso nece ...La ministra della famiglia: "Deve esserci la possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne. Il cognome del padre è un retaggio patriarcale secondo la Corte Cos ...