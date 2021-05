La match analysis della finale L’Atalanta ha sofferto le sue stesse armi | il pressing della Juve ha cambiato la partita

Advertising

Adribak : Intervista a #mircealucescu su Sportweek... quando iniziò la match analysis moderna. Grazie maestro! - bscsfn : RT @GeorgeSpalluto: #Sonego prepara il match con il suo staff. In cattedra @BrainGameTennis consulente della @federtennis leader nella matc… - infoitsport : Genoa-Atalanta, match analysis. I due volti della partita rivisti nei dati: prima il dominio, poi il buio pesto - zazoomblog : Genoa-Atalanta match analysis. I due volti della partita rivisti nei dati: prima il dominio poi il buio pesto -… - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: #Sonego prepara il match con il suo staff. In cattedra @BrainGameTennis consulente della @federtennis leader nella matc… -

Ultime Notizie dalla rete : match analysis

L'Eco di Bergamo

Abbiamo creato un Corso SERALE apposto per te! Dopo aver ospitato in aula , in qualità di docenti, i nomi più noti dellaa livello internazionale, e aver formato tanti analisti tattici,......del coordinatore del corso " ed ex videoanalista della Nazionale Under 21 " Filippo Lorenzon e dell'attuale assistente allenatore della Juventus " ed ex responsabile dell'area didel ...Sei un maniaco della tattica calcistica o un allenatore e vorresti formarti come Match Analyst ma gli orari di lavoro te lo impediscono? Da oggi puoi. Abbiamo c ...Una partita strana quella che ha aperto la 37ª giornata di A. Il Genoa dopo i cambi è cresciuto d’intensità, mentre l’Atalanta ha progressivamente perso campo e certezze, ma alla fine è riuscita a por ...