"La lotta contro il potere razzista continua": il giudice la grazia, Carola Rackete minaccia l'Italia e insulta Salvini (Di giovedì 20 maggio 2021) Archiviata l'inchiesta che la vedeva imputata, Carola Rackete rincara la dose. La capitana della Sea Watch 3, dopo essere stata graziata dall'accusa di resistenza e violenza contro nave da guerra per lo speronamento della Guardia di Finanza, ha ribadito che "la lotta continua". Una chiara frecciata al nemico Matteo Salvini, a cui rivolge un tweet: "La missione di salvataggio di Sea-Watch ha significato usare privilegi come il passaporto europeo o l'istruzione gratuita per riuscire ad essere solidali con le persone che lottano contro quelle strutture che esercitano un potere razzista e che mantengono le ingiustizie senza cambiarle. Questa lotta è lontana dalla fine e tutti noi dovremmo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Archiviata l'inchiesta che la vedeva imputata,rincara la dose. La capitana della Sea Watch 3, dopo essere statata dall'accusa di resistenza e violenzanave da guerra per lo speronamento della Guardia di Finanza, ha ribadito che "la". Una chiara frecciata al nemico Matteo, a cui rivolge un tweet: "La missione di salvataggio di Sea-Watch ha significato usare privilegi come il passaporto europeo o l'istruzione gratuita per riuscire ad essere solidali con le persone chenoquelle strutture che esercitano une che mantengono le ingiustizie senza cambiarle. Questaè lontana dalla fine e tutti noi dovremmo ...

