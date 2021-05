La Ligue 1 punta al calcio “low cost”: 10 euro al mese (Di giovedì 20 maggio 2021) Possibile rivoluzione in arrivo nell’ambito della fruizione del calcio in Francia. Come riporta Palco23, la Ligue de Football Professionnel starebbe valutando la creazione di un canale che trasmetta le partite di Ligue 1 e Ligue 2. L’aspetto rivoluzionario sarebbe il prezzo a cui vendere il servizio, tra i 10 e gli 11 euro mensili. Il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Possibile rivoluzione in arrivo nell’ambito della fruizione delin Francia. Come riporta Palco23, lade Football Professionnel starebbe valutando la creazione di un canale che trasmetta le partite di1 e2. L’aspetto rivoluzionario sarebbe il prezzo a cui vendere il servizio, tra i 10 e gli 11mensili. Il L'articolo

