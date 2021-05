La Lego lancia i mattoncini Lgbt: “Dieci personaggi senza genere e una drag queen” (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag — Non poteva mancare la Lego nel rutilante carrozzone di aziende e varie multinazionali che si prodigano per supportare i diritti Lgbt — questi individui vessati e discriminati, attorno alle cui istanze sta attualmente ruotando 3/4 del pianeta. Il marchio che ha fatto giocare generazioni di bambini — ma non solo — sta infatti per lanciare una collezione arcobaleno a tema Lgbt dal titolo Everyone is Awesome («ognuno è eccezionale»). Consta di 11 pupazzetti Lego, ognuno di un colore diverso a simboleggiare lo spettro della diversità rappresentato dalla bandiera Lgbt, trans, e delle persone di colore. Lego Lgbt: 1o senza genere tranne una drag queen Tutte le figure non hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag — Non poteva mancare lanel rutilante carrozzone di aziende e varie multinazionali che si prodigano per supportare i diritti— questi individui vessati e discriminati, attorno alle cui istanze sta attualmente ruotando 3/4 del pianeta. Il marchio che ha fatto giocare generazioni di bambini — ma non solo — sta infatti perre una collezione arcobaleno a temadal titolo Everyone is Awesome («ognuno è eccezionale»). Consta di 11 pupazzetti, ognuno di un colore diverso a simboleggiare lo spettro della diversità rappresentato dalla bandiera, trans, e delle persone di colore.: 1otranne unaTutte le figure non hanno ...

