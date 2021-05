La Lega in Lombardia ha una priorità: protestare contro i cappellini per i bambini nati prematuri (Di giovedì 20 maggio 2021) Il sistema sanitario lombardo ha palesato, con la pandemia, gli effetti del fallimento di un’amministrazione che – nella sua storia recente – ha pensato più a foraggiare il privato penalizzando il pubblico. La storia della pandemia (soprattutto in termini di vite andate perdute) racconta di come ci siano stati dei problemi strutturali, figli di atteggiamenti sbagliati e opportunistici. Ma la Lega ha, oggi, una nuova priorità: non quella di indagare su cosa sia successo nel corso degli ultimi venti anni, ma quella di protestare contro i berrettini arcobaleno fatti indossare ai bambini prematuri ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. E a “denunciare” questo “scandalo” è stato il consigliere Regionale Max Bastoni. Max Bastoni, il consigliere leghista lombardo che se la prende con i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il sistema sanitario lombardo ha palesato, con la pandemia, gli effetti del fallimento di un’amministrazione che – nella sua storia recente – ha pensato più a foraggiare il privato penalizzando il pubblico. La storia della pandemia (soprattutto in termini di vite andate perdute) racconta di come ci siano stati dei problemi strutturali, figli di atteggiamenti sbagliati e opportunistici. Ma laha, oggi, una nuova: non quella di indagare su cosa sia successo nel corso degli ultimi venti anni, ma quella dii berrettini arcobaleno fatti indossare airicoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. E a “denunciare” questo “scandalo” è stato il consigliere Regionale Max Bastoni. Max Bastoni, il consigliere leghista lombardo che se la prende con i ...

