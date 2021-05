La Juventus vince la Coppa Italia | Atalanta battuta 1-2 | gol decisivo di Chiesa Buffon alza la coppa a 43 anni FOTO

Advertising

SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - Eurosport_IT : LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA! ?????? Al Mapei Stadium i bianconeri battono 2-1 l'Atalanta con le reti di Kulusev… - RaiNews : La Juventus batte l'Atalanta 2-1 e vince la Coppa Italia - daico84 : Finalmente la #Juventus vince la #ChampionsLeague... ah no, la #CoppaItalia ?????? - enzono16 : RT @SkySport: ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ? #Malinovskyi (41')… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vince

Le pagelle della6 Buffon La Coppa dell'addio alla Juve è la sesta in carriera: eguaglia ... 6,5 Chiellini Alla vigilia fa l'orco contro la favola Atalanta:lui. 6 Danilo Brutta la palla ...Atalanta -1 - 2: i voti dei bianconeri BUFFON 6 Un'uscita bassa su Zapata, una parata su Palomino. Non può nulla sulla staffilata di Malinovkyi. Aggiunge un record ai suoi record: sesta Coppa Italia, ...Pirlo prova a risollevare il finale di una stagione storta, ma il suo destino appare segnato. “Penso a fare bene il mio lavoro cercando di finire alla grande - ammette alla conferenza ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus vince la 14esima Coppa Italia della sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede ...