La guerra delle morti sul lavoro (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua a crescere il numero delle persone morte sul lavoro ricordate anche da Mario Draghi alla Camera. Ad accendere però il dibattito è stata la morte dell'operaia 22enne di Prato Luana D'Orazio avvenuta qualche settimana fa. La ragazza è stata risucchiata da un orditoio dell'industria tessile dove lavorava come apprendista. Una morte che ha scosso l'opinione pubblica e il mondo politico per la giovane età della ragazza che aveva un bambino piccolo. Luana è solo uno dei tanti nomi di lavoratori che hanno perso la vita in questi anni. Gli ultimi due casi ci sono stati nella giornata di ieri dove un contadino di Matera di 49 anni e un operaio di 51 del piacentino hanno perso la vita. Un quadro allarmante confermato dai dati Inail che nel primo trimestre del 2021 ha segnalato che ogni giorno due persone muoiono mentre stanno lavorando. I dati ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua a crescere il numeropersone morte sulricordate anche da Mario Draghi alla Camera. Ad accendere però il dibattito è stata la morte dell'operaia 22enne di Prato Luana D'Orazio avvenuta qualche settimana fa. La ragazza è stata risucchiata da un orditoio dell'industria tessile dove lavorava come apprendista. Una morte che ha scosso l'opinione pubblica e il mondo politico per la giovane età della ragazza che aveva un bambino piccolo. Luana è solo uno dei tanti nomi di lavoratori che hanno perso la vita in questi anni. Gli ultimi due casi ci sono stati nella giornata di ieri dove un contadino di Matera di 49 anni e un operaio di 51 del piacentino hanno perso la vita. Un quadro allarmante confermato dai dati Inail che nel primo trimestre del 2021 ha segnalato che ogni giorno due persone muoiono mentre stanno lavorando. I dati ...

Advertising

emergency_ong : Dal #15maggio del 1994, questa “E” rossa e cerchiata è il simbolo di un impegno quotidiano per assicurare cure grat… - chetempochefa : 'O siamo capaci di ricostruire l'intreccio inevitabile delle nostre vite, di affiancare la bandiera di Israele con… - repubblica : Primarie, è guerra delle firme: la black list Pd, cancellate quelle di centrodestra dai sostenitori della Conti - AlefreePalestin : La guerra delle morti sul lavoro - Saffo___ : RT @femmefleurie: Io non seguo tantissimo Fedez e chiara ma è possibile che per ogni disgrazia sociale vi aspettate che loro salvino il mon… -